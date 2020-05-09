Собянин поздравил москвичей с Днем Победы и пообещал праздник после пандемии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех москвичей с 75-летием Победы в своем видеообращении, распространенном в субботу.

"9 мая - самый дорогой праздник, в котором соединились огромная радость, искренняя благодарность и боль невосполнимых утрат. В этот день мы особо чувствуем особое родство и духовное единство с поколением фронтовиков, сокрушившим самого страшного врага", - сказал он.

Собянин напомнил, что в юбилейный год Москва готовилась отметить праздник особенно торжественно и масштабно.

"Однако нашим планам помешал новый невидимый враг - коронавирус, в борьбу с которым вступили все страны и города. Но даже строгая изоляция и ограничения, которые диктует сегодня ситуация, не смогут отнять у нас праздничное настроение в День Победы. Мы лишены возможности обнять вас, дорогие ветераны, но для тепла наших сердец не существует физических преград", - сказал Собянин.

Однако он выразил уверенность, что все москвичи 9 мая соберутся за праздничными столами, пожелают здоровья ветеранам и помянут героев войны.

"В эти дни многие пожилые люди охвачены чувством тревоги, вы переживаете не только за себя, но и за детей, внуков и правнуков, многим из которых тоже приходится нелегко. Я обещаю, что мы сделаем все возможное, чтобы защитить жизнь и здоровье каждого москвича, и вместе обязательно преодолеем испытания, победим опасного врага", - заявил Собянин.

"И когда пандемия отступит, мы обязательно выйдем на улицы Москвы, чтобы еще раз отметить всенародный праздник - День Победы в Великой Отечественной войне. С праздником, друзья, с юбилеем Победы!" - поздравил мэр Москвы.