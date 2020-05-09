Первый авиапарад в честь Дня Победы на юге России состоялся в Волгограде

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Летчики боевой авиации Южного военного округа в субботу пролетели в парадном строю над Мамаевым Курганом города-героя Волгограда в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ЮВО.

По ее данным, в 10:00 по местному времени экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолетов Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34 совершили демонстрационный полет парами на высотах от 100 до 300 м на скоростях от 250 до 600 км/ч.

Отмечается, что в ходе авиапарада с поздравительной речью в честь 75-й годовщины Победы по радиосвязи из кабины бомбардировщика Су-24М к ветеранам обратился командир авиационного полка ЮВО полковник Василий Пономарев.

В пресс-службе сообщили, что он пожелал ветеранам здоровья, счастья, отметив, "а мирное небо над вашими головами мы сохраним".

Между тем, как рассказали в ЮВО, авиапарады во Владикавказе и Грозном были отменены из-за дождя.