Пожар возник в корпусе для больных COVID-19 в московской больнице имени Спасокукоцкого

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пожарные на севере Москвы эвакуируют пациентов и персонал больницы имени Спасокукоцкого, где возник пожар, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, очаг возгорания расположен на первом этаже шестиэтажного здания больницы.

В столичном главке МЧС РФ "Интерфаксу" подтвердили факт пожара. Информированный источник сообщил, что возгорание произошло на первом этаже урологического корпуса, где проходят лечение больные COVID-19. Причиной пожара стало воспламенение личных вещей.

Пожар ликвидирован в 21:03 по московскому времени.