Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 09.05В России 198 676+10 817В мире 3 938 064+92 346

При пожаре в больнице на севере Москвы погиб человек

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб при пожаре в больнице на севере Москвы, где лечат больных коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Погиб один из пациентов, пока не установлено лечился он от COVID-19 или нет", – сказал источник. "В корпусе находилось около 100 человек с коронавирусом, остальные – с другими заболеваниями", – сказал источник.

По данным источника, в корпусе проходили лечение не только пациенты с COVID-19.

Позднее гибель человека подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что все пациенты больницы эвакуированы и перевезены в другие больницы.

Пожар ликвидирован в 21:03.

Огонь возник из-за возгорания личных вещей на первом этаже урологического корпуса, где лечатся зараженные новым коронавирусом. Всего в здании шесть этажей. Людей эвакуировали из больницы.

Москва больница имени Спасокукоцкого коронавирус

Новости по теме

Новости

Пожар возник в корпусе для больных COVID-19 в московской больнице имени Спасокукоцкого

Угроза взрыва больницы в Коммунарке оказалась ложной

В Москве "заминировали" больницу в Коммунарке, где лечатся больные COVID-19

Проездные в Москве будут продлены тем, кто до 31 мая совершит не более 15 поездок

Проездные в Москве будут продлены тем, кто до 31 мая совершит не более 15 поездок

В Москве прошел авиапарад в честь Дня Победы

В Москве прошел авиапарад в честь Дня Победы

Большинство москвичей утром 9 мая остались дома

Анна Федермессер госпитализирована с коронавирусом в Коммунарку

Анна Федермессер госпитализирована с коронавирусом в Коммунарку

МВД Москвы предупредило об ответственности при нарушении самоизоляции в День Победы

МВД Москвы предупредило об ответственности при нарушении самоизоляции в День Победы

В Подмосковье пока передумали штрафовать за отсутствие маски

Число скончавшихся от коронавируса в Москве перевалило за 1000

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');