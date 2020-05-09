При пожаре в больнице на севере Москвы погиб человек

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб при пожаре в больнице на севере Москвы, где лечат больных коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Погиб один из пациентов, пока не установлено лечился он от COVID-19 или нет", – сказал источник. "В корпусе находилось около 100 человек с коронавирусом, остальные – с другими заболеваниями", – сказал источник.

По данным источника, в корпусе проходили лечение не только пациенты с COVID-19.

Позднее гибель человека подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что все пациенты больницы эвакуированы и перевезены в другие больницы.

Пожар ликвидирован в 21:03.

Огонь возник из-за возгорания личных вещей на первом этаже урологического корпуса, где лечатся зараженные новым коронавирусом. Всего в здании шесть этажей. Людей эвакуировали из больницы.