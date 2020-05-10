Московские застройщики получат льготы на аренду земли

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В качестве антикризисной поддержки столичные строители получат отсрочку по аренде земли за второй квартал, сообщили "Интерфаксу" в городском оперативном штабе по вопросам экономики в воскресенье.

"Платежи можно внести в конце 2020 года. Льготу получат компании, которые в начале года заключили с городом соглашения на изменение цели использования земли. По 27 инвестпроектам они строят в Москве 650 тыс. кв. метров недвижимости", - рассказал представитель штаба.

Для тех, кто строит за пределами Третьего транспортного кольца, дополнительно снизили плату на первый год аренды земли. "Это сэкономит девелоперам почти 1 млрд рублей", - уточнили в штабе.

Чтобы получить отсрочку, необходимо до 31 декабря подать заявление с номером договора или финансово-лицевого счета в департамент городского имущества.