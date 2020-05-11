Пожар произошел в подмосковном хосписе

Внутри горящего здания остаются 18 лежачих пациентов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В подмосковном Красногорске горит пансионат-хоспис для пожилых "Второй дом", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар произошел в хосписе на улице Тенистая, 4. Здание самостоятельно покинули 11 человек, еще 18 лежачих пациентов остаются пока внутри", - сказал источник, отметив, что открытое горение уже удалось сбить.

Позднее в МЧС подтвердили информацию о пожаре в хосписе, внутри которого находятся 18 лежачих пациентов. Спасателям удалось остановить локализовать возгорание на втором этаже здания. Площадь пожара составила 15 кв. м.

Данных о погибших и пострадавших не поступало.