Пять человек погибли и более 20 пострадали при пожаре в хосписе в Красногорске

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - На месте пожара в хосписе для пожилых "Второй дом" в подмосковном Красногорске найдены тела пяти человек, более 20 человек обратились за помощью медиков, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.

Позднее информацию о пятерых погибших подтвердили в региональном главке МЧС РФ. Пожар ликвидирован, спасены 14 человек, добавили в ведомстве.

"За помощью к врачам обратились более 20 человек, их осматривают", - сказал один из источников агентства.

Пожар в хосписе-пансионате "Второй дом" в Красногорске произошел в ночь на понедельник. По данным источника "Интерфакса" и подмосковного главка МЧС РФ, внутри горящего здания оставались 18 лежачих пациентов. 11 человек смогли самостоятельно покинуть здание. Площадь пожара составила 15 кв. м.