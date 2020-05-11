Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 10.05В России 209 688+11 012В мире 4 024 009+85 945

Пять человек погибли и более 20 пострадали при пожаре в хосписе в Красногорске

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - На месте пожара в хосписе для пожилых "Второй дом" в подмосковном Красногорске найдены тела пяти человек, более 20 человек обратились за помощью медиков, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.

Позднее информацию о пятерых погибших подтвердили в региональном главке МЧС РФ. Пожар ликвидирован, спасены 14 человек, добавили в ведомстве.

"За помощью к врачам обратились более 20 человек, их осматривают", - сказал один из источников агентства.

Пожар в хосписе-пансионате "Второй дом" в Красногорске произошел в ночь на понедельник. По данным источника "Интерфакса" и подмосковного главка МЧС РФ, внутри горящего здания оставались 18 лежачих пациентов. 11 человек смогли самостоятельно покинуть здание. Площадь пожара составила 15 кв. м.

Московская область Красногорск

Новости по теме

Новости

Число жертв пожара в хосписе в Красногорске увеличилось до девяти

Пожар произошел в подмосковном хосписе

Еще 56 пациентов с COVID-19 умерли в Москве

Большую часть закрытых из-за COVID-19 вестибюлей метро в Москве откроют с 12 мая

Большую часть закрытых из-за COVID-19 вестибюлей метро в Москве откроют с 12 мая

На северо-западе Москвы в результате конфликта убит мужчина

Более половины пассажиров начали носить маски в общественном транспорте Москвы

Более половины пассажиров начали носить маски в общественном транспорте Москвы

В столице за сутки вылечились от COVID-19 свыше тысячи пациентов

Для родных пациентов горевшей в Москве больницы заработала горячая линия

Еще 58 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Салют в честь Дня Победы прошел в Москве

Салют в честь Дня Победы прошел в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');