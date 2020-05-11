Собянин призвал не бояться числа выявленных больных коронавирусом

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Бояться количества вновь зарегистрированных выявленных больных COVID-19 не нужно, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

"Наоборот: чем больше мы выявим людей, чем больше оттестируем, тем быстрее мы окажем им реальную помощь", - подчеркнул он.

Кроме того, Собянин, который возглавляет рабочую группу Госсовета по противодействию распространения коронавирусу, заявил, что несмотря на некоторую стабилизацию роста заболеваний коронавирусом, и снижение количества заболевших в ряде регионов, риск дальнейшего распространения инфекции сохраняется.

По его словам, исходя из этого, "мы должны обеспечить нормальную жизнь наших городов и регионов уже в какой-то новой реальности, исходя из тех ограничений и тех вызовов, которые перед нами стоят".

Это, подчеркнул Собянин, и работа отраслей экономики, и сферы бытовых услуг, и "просто нормальная жизнь людей".