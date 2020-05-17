Тест на антитела к коронавирусу в ближайшие недели сможет сдать каждый москвич

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В скором времени сдать тест на антитела к коронавирусу сможет любой москвич, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" (ВГТРК) в воскресенье.

"После того, как мы выйдем на большие мощности (по тестированию - ИФ), мы сделаем так, чтобы любой желающий мог записаться и получить тестирование. Но это перспектива 2-3 недель. Мы над этим работаем, может даже раньше это сделаем. Мы масштаб тестирования сейчас меняем кардинально", - сказал он.

С 15 мая в Москве введен новый метод тестирования на коронавирус путем сдачи крови из вены. Каждые три дня путем случайной выборки 70 тыс. горожанам отправляются приглашения с просьбой сдать кровь на антитела к COVID-19.

Накануне "Интерфаксу" в столичном оперштабе по коронавирусу сообщили, что тест на антитела к коронавирусу сдали уже около 2 тысяч москвичей.