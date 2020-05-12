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ГМИИ им. Пушкина сменил гардеробщиц из-за коронавирусных требований

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина меняет штат смотрителей и гардеробщиков на людей младше 65 лет из-за ограничений по коронавирусу, заявила директор музея Марина Лошак.

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) она подчеркнула, что теперь на этих позициях в штате только молодые люди.

По ее словам, сотрудники, "чей возраст превышает 65-70 лет, но которые важнейшая часть коллектива, должны по-прежнему находиться дома". Лошак добавила, что они "должны заниматься своей работой, которая не менее важна, как и вся остальная. Они будут продолжать заниматься наукой".

Также Лошак рассказала, что в музее поменяется навигацию, которая должна быть "не только удобной, но интересной". На фоне последних событий музей будет оснащен санитайзерами, которые будут стоять в разных точках.

Москва коронавирус ГМИИ им Пушкина

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