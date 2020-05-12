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Директор Третьяковки допустила открытие галереи в июле

Директор Третьяковки допустила открытие галереи в июле
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея может открыться не раньше начала июля, первой выставкой может стать проект "Ненавсегда", сообщила гендиректор музея Зельфира Трегулова. Третьяковка закрыта с 18 марта. Предварительной датой ее открытия названо 10 июля.

Пандемия коронавируса

Трегулова отметила, что в других странах музеи начали открываться с прошлой недели. Ссылаясь на сообщения зарубежных коллег и на развитие ситуации, она предположила, что еще полтора-два месяца галерее предстоит работать в закрытом режиме.

Раньше выставку "Ненавсегда" собирались открыть 9 апреля. К закрытию музея она была готова на 80-85%, отметила Трегулова. С 12 мая на экспозицию начали продавать онлайн-билеты.

Экспозиция посвящена советскому искусству эпохи застоя. Она стала продолжением выставки 2017 года "Оттепель".

Замминистра культуры Алла Манилова ранее допустила, что музеи откроют в июле, если карантинные ограничения не продлят на июнь. По ее словам, число посетителей музеям придется ограничить с учетом обязательной дистанции в два метра между людьми. Опробовать новый режим работы она обещала на ГМИИ им. Пушкина. По словам директора музея Марины Лошак, всем посетителям при входе будут мерить температуру и выдавать маски и перчатки. Смотрительниц старше 65 лет не будут допускать к работе до изобретения вакцины. В гардеробе музия теперь будут работать сотрудницы не старше 65 лет.

Хроника коронавируса. Май.

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Третьяковская галерея ГМИИ Пушкина Зельфира Трегулова Марина Лошак Минкультуры Москва коронавирус

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