Лишь треть москвичей вновь запросила рабочие пропуска после аннулирования

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Только треть москвичей с аннулированными рабочими пропусками решила подтвердить данные через специальный портал, сообщил руководитель московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"За праздничный период, с 8 по 11 мая, только треть граждан с аннулированными рабочими пропусками направили заявки, в которых они предоставили подтверждающие трудоустройство документы для оформления нового пропуска", - сказал Фурсин журналистам в среду.

Он уточнил, что остальные две трети - это либо те, у кого дублировались заявки на пропуска, либо те, у которых нет подтверждающих трудоустройство документов.

Ранее в мэрии заявили, что сотрудники компаний, чьи данные в цифровых пропусках для работающих не прошли проверку, могут заново получить пропуск. Для этого потребуется подтвердить свое место работы с помощью трудового договора или справки от работодателя с помощью портала i.moscow.