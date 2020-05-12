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Собянин не стал отменять оформление пропусков на передвижение по Москве через СМС

Собянин не стал отменять оформление пропусков на передвижение по Москве через СМС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, уточняющий порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города. В указе сохраняется возможность оформить пропуск с помощью СМС, хотя ранее власти города хотели отказаться от этой опции.

Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

По указу, получение новых цифровых пропусков с начала срока действия после 11 мая 2020 г. осуществляется тремя способами:

- через электронную заявку на официальном сайте мэра и правительства Москвы,

- по телефону единой справочной службы +7 (495) 7777777,

- с помощью СМС-сообщения на специальный короткий номер 7377 (для граждан РФ при условии сообщения серии и номера паспорта).

Ранее власти столицы рассматривали возможность отмены подачи заявки на получение цифрового пропуска посредством СМС-сообщений, поскольку расценивали этот канал как невостребованный.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Москва Сергей Собянин коронавирус

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