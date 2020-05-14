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Жилая многоэтажка загорелась на Фрунзенской набережной в центре Москвы

По данным источника, один человек погиб

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Жилой многоэтажный дом горит на Фрунзенской набережной в центре Москвы, идет эвакуация жильцов, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.

Сигнал о возгорании в доме 32 на Фрунзенской набережной поступил в 13:48. Горят балконы на пятом, шестом и седьмом этажах, сказали в ведомстве. Открытое возгорание на данный момент ликвидировано.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу" о гибели одного человека. По его словам, из дома эвакуировали более 30 человек.

Москва Фрунзенская набережная

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