В МЧС подтвердили гибель человека при пожаре на Фрунзенской набережной

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Возгорание в жилой многоэтажке на Фрунзенской набережной в столице ликвидировано, один человек погиб, есть пострадавший, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС в четверг.

Там отметили, что пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. В столичном главке МЧС уточнили, что от огня пострадал припаркованный на улице под окнами горящего дома легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что информация о возгорании по Фрунзенской набережной, д. 32 поступила в 13:48. Горели балконы на пятом, шестом и седьмом этажах.

О гибели человека и эвакуации более 30 человек "Интерфаксу" сообщал информированный источник.