Парикмахерские в Москве пока открывать не будут

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Опасность быстрого распространения новой коронавирусной инфекции в Москве сохраняется, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве сохраняется опасность быстрого нового распространения инфекции", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Мэр отметил, что с этим связано решение не открывать предприятия сферы бытовых услуг, таких как парикмахерские и салоны красоты.

"Роспотребнадзором изданы специальные требования по переходу к этапам разрешения такого рода заведений. Ситуация в городе должна соответствовать целому ряду требований Роспотребнадзора. И Москва пока не соответствует тем требованиям. (...) Пока мы такое решение не принимаем, но как появится возможность, мы это решение сделаем".

В начале мая Роспотребнадзор предложил снимать ограничительные меры, введенные в РФ из-за COVID-19, в три этапа. Решения о конкретных мероприятиях на каждом из этапов будут принимать главы регионов по предложению главных санитарных врачей их субъектов, заявляла глава ведомства Анна Попова.