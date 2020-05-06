Роспотребнадзор предложил три этапа снятия ограничений из-за COVID-19

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения, связанные с распространением коронавируса, в три этапа, сообщила глава ведомства Анна Попова.

"Подготовленные нами рекомендации по снятию ограничительных мер - это четкий методический инструмент для этой работы. Мы предлагаем три этапа", - сказала Попова в среду на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и соцсферы.

"На каждом этапе предполагается расширение перечня общественных пространств, где люди будут контактировать между собой. Так, на первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом в открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции", - сказала Попова.

На втором этапе, добавила глава ведомства, могут сниматься ограничения на прогулки на улице с членами семьи. "Открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. И предусмотрено начало работы образовательных организаций", - добавила она.

На третьем этапе Роспотребнадзор предлагает разрешить работу мест отдыха населения. "То есть парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничения площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания", - сказала глава Роспотребнадзора.

По словам Поповой, на каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей регионов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях. При этом, отметила глава Роспотребнадзора, в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены.

При ослаблении ограничений должен учитываться уровень заболеваемости, число имеющихся коронавирусных коек и масштабы тестирования. Все эти показатели, по ее словам, оцениваются ретроспективно, за одну или две недели, что связано с инкубационным периодом болезни.

Попова подчеркнула, что необходимо сохранить позитивную тенденцию в ситуации с коронавирусом в предстоящую неделю.

"Поэтапное снятие ограничений в масштабах всей страны возможно только при осознании каждым человеком меры собственной ответственности. У нас впереди еще неделя, и мы должны обязательно сохранить тот позитивный тренд, который уже намечен и очевиден в целом ряде регионов", - сказала Попова на совещании у президента.

По ее словам, в фокусе внимания специалистов на всех этапах остаются группа риска - люди старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями. "Безусловно, им следует принимать дополнительные меры предосторожности при выходе из дома. Ряд субъектов уже ввели обязательный масочный режим - это на сегодняшний день 68 субъектов. Безусловно, это дает свои позитивные результаты по снижению темпов прироста", - сказала Попова.