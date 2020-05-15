Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".

"В марте московские власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России - ООО "КИТ"", - говорится в публикации со ссылкой на заммэра столицы Владимира Ефимова и одного из бывших топ-менеджеров компании.

Ефимов объяснил необходимость сделки пандемией коронавируса.

"В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок, и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории Технополиса "Москва", - сообщил он изданию.

По данным "СПАРК-Интерфакс", на которые ссылается газета, до 27 февраля 2020 года владельцами "КИТ" были Дмитрий Савин (72%) и Павел Спичаков (28%). Потом они продали 100% компании владельцу УК "Абсолют" Эссет Менеджмент Александру Сидорову. 10 марта единственным владельцем "КИТ" стало ООО "Центррегионинвест", которое через ООО "Софийская набережная" контролирует АО "Капиталинвестпроект" (КИП). "Капиталинвестпроект" (ранее назывался АО "Кремлин Сайт") контролируется московским правительством и управляет различными столичными активами, пояснил изданию источник в мэрии.

Производство медицинских масок - главный профиль ООО "КИТ". По словам Спичакова, компания по сравнению с началом года нарастила производство более чем в два раза - до 1 млн медмасок в сутки. В течение года компания увеличит мощности до 2-3 млн медмасок в день, добавил Спичаков в беседе с газетой.

При этом, как заявил изданию чиновник мэрии, Москве сейчас в сутки нужно около 4 млн масок в день.

По словам Спичакова и Ефимова, которые приводит газета, себестоимость медицинской маски до пандемии была около 1 рубля, сейчас близка к 7 рублям. Удорожание произошло во многом из-за роста цен на сырье - в пять-шесть раз, отмечается в публикации.

Практически все, что производит "КИТ", забирает Москва, причем маски отгружают в больницы и госучреждения по себестоимости, подчеркнул собеседник издания из мэрии.

"Мы в систему здравоохранения отдаем 2 млн масок в неделю, в ЖКХ идет тоже 2 млн, а 0,5 млн - метро", - заявил Ефимов "Ведомостям".