Москвичи с COVID-19 получили более 170 тыс. телемедицинских консультаций

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - За почти два месяца с 23 марта 45 тыс. пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция" в Москве, оставшихся дома, получили свыше 170 тыс. телемедицинских консультаций, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.

"Врачи, используя видеосвязь, находятся в постоянном контакте с пациентами и дают рекомендации. Всего с момента запуска проекта медики провели уже более 170 тыс. дистанционных консультаций. Каждому пациенту также выдается пакет необходимых лекарственных препаратов на весь курс лечения. Такой способ ведения пациентов с COVID-19 показывает свою эффективность - большинство из них успешно лечатся дома до полного выздоровления. За все время в связи с ухудшением состояния было госпитализировано только 4% таких пациентов", - отметила Ракова.

По её словам, врачи "скорой помощи" или поликлиники путем осмотра и проведения необходимых исследований оценивают состояние пациента. Если оно стабильно, и у пациента не наблюдается опасных симптомов, врачи информируют пациента о возможности прохождения лечения на дому. При этом заболевшему и живущим с ним запрещается покидать квартиру до тех пор, пока не будет подтверждено отсутствие вируса в организме.

При этом врачам доступна вся медицинская информация о пациенте в Единой информационной медицинской системе. В случае выявления ухудшения симптомов и состояния заболевшего, принимается решение об очном осмотре или госпитализации.

В московском телемедицинском центре работает 150 квалифицированных врачей в смену, что позволяет проводить более 7 тыс. консультаций в день в случае необходимости. Все специалисты центра прошли дополнительное обучение для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.