Упавшее дерево прервало движение на Филевской линии столичного метро

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - На Филевской линии столичной подземки между станциями "Пионерская" и "Кунцевская" на пути упало дерево, сообщила пресс-служба столичного метро в воскресенье.

Как отмечается в сообщении, опубликованном в твиттере, пассажирам угрозы нет, движение поездов на участке временно приостановили.

На Филёвской линии (4) метро между станциями "Пионерская" и "Кунцевская" на пути упало дерево. Пассажирам угрозы нет, движение поездов на участке временно приостановлено. — Московское метро (@MetroOperativno) May 17, 2020

В пресс-службе рассказали, что службы подземки уже на месте и работают над восстановлением движения на участке.

В московском метрополитене призвали пользоваться станциями Арбатско-Покровской линии.