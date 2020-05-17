На Филевской линии метро восстановили движение поездов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - На Филевской линии столичной подземки между станциями "Пионерская" и "Кунцевская" вновь восстановлено движение после падения дерева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро в воскресенье.

Как отметил собеседник агентства, движение восстановлено в полном объеме.

Ранее сообщалось, что из-за упавшего дерева не было движения поездов на "голубой" ветке между станциями "Пионерская" и "Кунцевская".

По сообщению источника агентства, движение на наземном участке линии было восстановлено около 13:40 воскресенья.