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Москва отказалась от благоустройства в этом году

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Власти Москвы приостановили расходование бюджета на работы по благоустройству города на этот год, сообщила газета "Ведомости" в понедельник.

Как рассказал газете заммэра Москвы по экономике Владимир Ефимов, на паузу поставили все "непервоочередные инвестиционные проекты".

Информацию подтвердил заммэра по ЖКХ Петр Бирюков. Работы, по его словам, не будут вестись до особого распоряжения мэра города Сергея Собянина. "Строительно-монтажные работы законсервированы, в стадии ожидания находятся и конкурсные процедуры", - пишут "Ведомости".

В 2020 году планировалось благоустройство "более 40 улиц, набережных, других общественных пространств, более 180 парковых и озелененных территорий", на госпрограмму "Развитие городской среды" должны были потратить 119 млрд рублей. 26,5 млрд из этих средств пойдут на "перепрофилирование объектов здравоохранения, закупку дезинфицирующих средств для обработки многоквартирных домов и общественных пространств", рассказал Ефимов.

Всего на паузе находятся проекты на сумму 350 млрд рублей: среди них культурно-массовые, спортивные, деловые и праздничные мероприятия, а также зарубежные мероприятия, ремонт дорог и городских объектов.

Москва Владимир Ефимов Петр Бирюков

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