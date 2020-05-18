Доходы бюджета Москвы упали на 8%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Из-за коронавируса доходы бюджета Москвы за первые четыре месяца 2020 года упали на 7,6%, тогда как в проекте бюджета зкладывался рост на 8%, рассказал "Ведомостям" заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов.

"По нашим оценкам, мы недополучим 15–20% доходов, это около 600 млрд рублей, две трети из этой суммы придется на недополученный налог на прибыль, пятая часть – на НДФЛ", - сказал чиновник.

Он напомнил, что мэр Сергей Собянин ради помощи бизнесу и другим организациям дал им отсрочки от уплаты аренды, налога на имущество, земельного налога и торгового сбора. По его словам, сборы налога на имущество уже снизились на 16%, по земельному налогу – на 11%, по торговому сбору – на 23% по сравнению с январем-апрелем 2019 года. Сильнее всего просели неналоговые доходы – их собрано почти на 20% меньше (а составляют они почти 8% от общего объема доходов), добавил заммэра. По налогу на прибыль город недополучил 12% по сравнению с прошлогодними сборами или 20% от плана на 2020 год.

Ефимов предупредил, что сейчас делать выводы рано, поскольку на протяжении нерабочих полутора месяцев предприятия имели возможность не платить налоги вообще. "Реальную ситуацию мы увидим в июле, когда подойдет срок уплаты аванса по налогу на прибыль за III квартал на основе результатов деятельности во II квартале", - сказал он.