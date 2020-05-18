Московские школьники получили итоговые оценки

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Столичным школьникам 15 мая выставили годовые оценки, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова журналистам в понедельник.

"Такое решение было принято в соответствии с указом мэра Москвы и рекомендациями Министерства просвещения РФ. Столичные школьники завершили учебный год, 15 мая им были выставлены итоговые оценки", - рассказала Ракова.

По ее словам, ещё две недели участие в дистанционных занятиях будет свободным для всех.

"Для учащихся девятых и одиннадцатых классов в этот период организована дистанционная подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Порядок сдачи экзаменов будет определен дополнительно", - добавила заммэра Москвы.

В столичных учреждениях образования с 21 марта приостановлены очные занятия, а учащиеся перешли на дистанционное обучение. Такая профилактическая мера была введена с целью сократить риски распространения вирусной инфекции.