Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 17.05В России 281 752+9 709В мире 4 713 620+79 552

Московские школьники получили итоговые оценки

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Столичным школьникам 15 мая выставили годовые оценки, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова журналистам в понедельник.

"Такое решение было принято в соответствии с указом мэра Москвы и рекомендациями Министерства просвещения РФ. Столичные школьники завершили учебный год, 15 мая им были выставлены итоговые оценки", - рассказала Ракова.

По ее словам, ещё две недели участие в дистанционных занятиях будет свободным для всех.

"Для учащихся девятых и одиннадцатых классов в этот период организована дистанционная подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Порядок сдачи экзаменов будет определен дополнительно", - добавила заммэра Москвы.

В столичных учреждениях образования с 21 марта приостановлены очные занятия, а учащиеся перешли на дистанционное обучение. Такая профилактическая мера была введена с целью сократить риски распространения вирусной инфекции.

Москва

Новости по теме

Новости

Москва отказалась от благоустройства в этом году

Москва отказалась от благоустройства в этом году

Известный театральный художник Сельвинская умерла в возрасте 92 лет

В Москве за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом

В Подмосковье создадут спецкомиссию по выплатам медикам

В Подмосковье с 18 мая возобновится работа промышленных предприятий и строительство

В Подмосковье с 18 мая возобновится работа промышленных предприятий и строительство

На Филевской линии метро восстановили движение поездов

Упавшее дерево прервало движение на Филевской линии столичного метро

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 1,5 тысячи

Ученый посчитал возможным разрешить в Москве прогулки на свежем воздухе

В мэрии Москвы объяснили формирование цен на маски

В мэрии Москвы объяснили формирование цен на маски
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');