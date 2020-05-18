Московские школьники получили итоговые оценки
Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Столичным школьникам 15 мая выставили годовые оценки, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова журналистам в понедельник.
"Такое решение было принято в соответствии с указом мэра Москвы и рекомендациями Министерства просвещения РФ. Столичные школьники завершили учебный год, 15 мая им были выставлены итоговые оценки", - рассказала Ракова.
По ее словам, ещё две недели участие в дистанционных занятиях будет свободным для всех.
"Для учащихся девятых и одиннадцатых классов в этот период организована дистанционная подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Порядок сдачи экзаменов будет определен дополнительно", - добавила заммэра Москвы.
В столичных учреждениях образования с 21 марта приостановлены очные занятия, а учащиеся перешли на дистанционное обучение. Такая профилактическая мера была введена с целью сократить риски распространения вирусной инфекции.