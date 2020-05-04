Московские школьники 15 мая получат итоговые оценки за учебный год

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Столичным школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая, сообщил сайт мэрии Москвы в понедельник.

С 18 мая занятия в школах продолжатся дистанционно, участвовать в них можно по желанию, говорится в сообщении.

Как информирует мэрия, уроки будут проходить в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и выставления оценок. Ученики 9-х и 11-х классов смогут дистанционно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ с 18 по 29 мая.

Дистанционные занятия у столичных школьников отменены до 11 мая, они возобновятся с 12 по 15 мая и будут идти по расписанию, подчеркивается в сообщении.

Столичные школы из-за пандемии коронавируса перешли на дистанционное обучение с 21 марта.