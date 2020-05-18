Прокуратура Москвы выяснит, почему оштрафовали прикованную к постели женщину

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Столичные прокуроры выясняют, как была оштрафована за нарушение самоизоляции москвичка с инвалидностью 1-й группы.

"Прокуратура Москвы проводит проверку по сообщениям, размещенным в СМИ, о необоснованном привлечении москвички к административной ответственности", - сообщила " Интерфаксу" представитель прокуратуры столицы Людмила Нефедова.

По данным СМИ, женщина является инвалидом 1-й группы, год не покидает свою квартиру, поскольку не передвигается, однако получила штраф за нарушение режима самоизоляции.

В ходе проверки будет дана оценка законности постановления по делу об административном правонарушении. Нефедова отметила, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования по устранению нарушений и восстановлении прав москвички.