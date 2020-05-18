Главконтроль Москвы отменил штраф инвалиду 1-й группы за нарушение самоизоляции

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков журналистам в понедельник.

"С ситуацией со штрафом разобрались. Посмотрели все объективные обоснования, которые были. Штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала", - сказал Данчиков.

По его словам, в Главконтроле столицы в приоритетном порядке рассмотрели жалобу Карабулатовой - инвалида первой группы, которая была оштрафована за нарушение режима самоизоляции.

Ранее в понедельник сообщалось, что инцидентом со штрафом для москвички с инвалидностью занялась столичная прокуратура. "Прокуратура Москвы проводит проверку по сообщениям, размещенным в СМИ, о необоснованном привлечении москвички к административной ответственности", - сообщила " Интерфаксу" представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.

По данным СМИ, женщина является инвалидом 1-й группы, год не покидает свою квартиру, поскольку не передвигается, однако получила штраф за нарушение режима самоизоляции.