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Главконтроль Москвы отменил штраф инвалиду 1-й группы за нарушение самоизоляции

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков журналистам в понедельник.

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"С ситуацией со штрафом разобрались. Посмотрели все объективные обоснования, которые были. Штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала", - сказал Данчиков.

По его словам, в Главконтроле столицы в приоритетном порядке рассмотрели жалобу Карабулатовой - инвалида первой группы, которая была оштрафована за нарушение режима самоизоляции.

Ранее в понедельник сообщалось, что инцидентом со штрафом для москвички с инвалидностью занялась столичная прокуратура. "Прокуратура Москвы проводит проверку по сообщениям, размещенным в СМИ, о необоснованном привлечении москвички к административной ответственности", - сообщила " Интерфаксу" представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.

По данным СМИ, женщина является инвалидом 1-й группы, год не покидает свою квартиру, поскольку не передвигается, однако получила штраф за нарушение режима самоизоляции.

"Социальный мониторинг"

Для тех, кто находится на карантине в Москве, создано приложение "Социальный мониторинг". Оно позволяет москвичам, у которых болезнь протекает в легкой форме, оставаться дома и при этом информировать о добросовестном соблюдении карантина.

При регистрации пользователю необходимо подтвердить номер телефона, сделать фотографию и поделиться геолокацией.

Чтобы у пользователя не было возможности оставить смартфон дома и выйти на улицу без него, приложение в случайное время присылает пуш-уведомления с запросом дополнительного подтверждения - для этого потребуется сделать селфи.

Москва Главконтроль Евгений Данчиков Коронавирус

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