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МФЦ вернутся к работе в Москве с 25 мая

МФЦ вернутся к работе в Москве с 25 мая
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - С понедельника, 25 мая, в Москве вернутся к работе Многофункциональные центры предоставления государственных услуг (МФЦ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы на следующей неделе, в конце недели примем еще дополнительные решения. К примеру, очевидно, что примем решение и с понедельника откроем МФЦ", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

С 30 марта и до особого распоряжения центры госуслуг Москвы перешли на дистанционный формат работы. Большую часть услуг сейчас центры "Мои документы" предоставляют онлайн. В каждом округе осталось по одному работающему дежурному центру. В них исключительно по предварительной записи осуществляют только регистрацию отдельных актов гражданского состояния.

Кроме того, мэр сообщил, что также есть планы по открытию части больниц для оказания плановой медпомощи.

Собянин отметил, что возможность погулять с ребёнком на улице, позаниматься спортом появится тогда, когда количество смертей снизится, когда новые случаи заражения будут исчисляться "десятками или сотнями, а не тысячами".

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