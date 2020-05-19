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Собянин похвалил москвичей за то, что удалось избежать ужасного прогноза по COVID-19

Собянин похвалил москвичей за то, что удалось избежать ужасного прогноза по COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Благодаря ответственности москвичей в столице удалось не допустить в середине мая самого неблагоприятного варианта развития ситуации с распространением коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы вообще прогнозировали ещё три-четыре недели тому назад, думали, что сегодня в середине мая будет такой огромный пик заболеваемости и госпитализации тяжелобольных, что наша система просто не справится. И это огромный был стресс, предвидя такое будущее, подсчитывать готовиться... Ужасный прогноз был, и то, что он не сбылся - это заслуга москвичей, в первую очередь, которые очень ответственно подошли к тем требованиям", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

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Но этот страшный сценарий не состоялся, подчеркнул мэр.

Однако Собянин подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса в Москве остается напряженной, говорить о победе над инфекцией рано. Он пояснил, что сейчас в больницах лежат около 18 тыс. тяжело больных.

В то же время часть московских больниц, которые предполагалось использовать для лечения зараженных коронавирусом, вернутся к оказанию плановой медицинской помощи населению.

По последним данным, число выявленных заболеваний коронавирусом в Москве приблизилось к 150 тысячам. Выздоровели и выписались из больниц около 31,5 тыс. пациентов. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 1651 пациент.

Хроника коронавируса. Май.

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Число жертв коронавируса в мире превысило 318 тысяч человек. Излечились более 1,86 миллиона человек.
Москва Сергей Собянин коронавирус

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