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В Москве задержаны замначальника налоговой инспекции и трое его подчиненных

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Четверо налоговиков из московской инспекции ФНС задержаны по подозрению в махинациях с возвратом налоговых вычетов, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По версии следствия, в период с 2019 года организованная группа в составе заместителя начальника ИФНС № 20 Москвы, трех подчиненных сотрудников и неустановленных лиц осуществляли мошеннические действия путем проведения камеральных проверок по заведомо поддельным документам, представленным соучастниками для получения возврата имущественного налогового вычета", - сказала Иванова в четверг "Интерфаксу".

По ее словам, инспекторы похитили более 1 млн рублей из бюджета, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В рамках расследования проведено более 20 обысков, в том числе в налоговом органе.

Иванова сообщила, что подозреваемые доставлены к следователю, их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Она добавила, что пресечь мошеннические действия удалось благодаря совместной работе следователей столичного главка СК, московских полицейских и сотрудников собственной безопасности городского управления ФНС.

ФНС России

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