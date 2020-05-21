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С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - С 27 мая для поездок по Москве будут действительны только цифровые пропуска, оформленные через городскую систему, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - написал Собянин в своем блоге в четверг.

По его словам, жители других регионов могут оформить московские пропуска уже сегодня.

В настоящее время на территории Москвы действуют также пропуска, выданные на территории Московской области. Москвичи, в свою очередь, со своими пропусками могут ездить в Подмосковье.

Московские пропуска оформляются на сайте nedoma.mos.ru, с помощью СМС на короткий номер 7377, либо по телефону +7 (495) 777-77-77.

В тексте указа мэра столицы, в частности, говорится: "С 27 мая 2020 года граждане, проживающие (пребывающие) на территории Московской области, за исключением граждан, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка (те, кто передвигаются по служебным удостоверениям, - ИФ), для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение города Москвы, оформляют цифровой пропуск, буквенно-числовой код в соответствии с настоящим порядком".

Передвигающиеся по служебным удостоверениям, в соответствии с ранее принятым указом, для перемещения на транспорте также должны зарегистрироваться и получить цифровой пропуск.

Москва Сергей Собянин

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