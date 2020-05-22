В Подмосковье с 23 мая отменят пропускной режим

Пожилым людям придется остаться на изоляции

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Подмосковье с 23 мая отменят пропускной режим, объявил в инстаграме губернатор Андрей Воробьев. Для поездок в Москву до 27 мая будут действовать выданные ранее пропуска, а новые пропуска для выезда в город нужно будет оформлять через сайт мос.ру.

Людям старше 65 и тем, у кого хронические заболевания, придется остаться на самоизоляции и сидеть дома, добавил чиновник.

Электронные пропуска для поездок ввели в Москве и Московской области с 15 апреля.

"Понятно, радости они никому не доставили, а вот результат дали. Эта система и другие меры помогали нам избежать негативного сценария", - написал губернатор.

21 мая мэр столицы Сергей Собянин объявил, что с 27 мая в городе будут действительны только московские пропуска. Жителям других регионов он предложил их оформлять уже с того же дня. До тех пор московские пропуска действовали и в Подмосковье, а подмосковные - в городе.

22 мая Собянин заявил, что в городе необходимо сохранить строгие требовния по самоизоляции, пропускной и масочно-перчаточный режим, "по отношению к гражданам, населению". Он считает это гарантией того, что ситуация не ухудшится и можно будет продолжать постепенно "раскрывать" экономику.