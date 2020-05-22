Утвержден предмет охраны дома детства Тютчева в Армянском переулке

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Утвержден предмет охраны главного дома усадьбы Гагариных-Тютчевых в Армянском переулке в Москве, сообщили в Мосгорнаследии.

Давайте прогуляемся по усадьбе Гагариных-Тютчевых в Армянском переулке. Она была построена Матвеем Казаковым в конце XVIII века. Казаков сохранил и включил в новую композицию старые белокаменные палаты.

А вы были в усадьбе Гагариных? pic.twitter.com/Ll0UHW9bUl — schusevmuseum (@schusevmuseum) March 11, 2019

Здание важную роль в композиционно-планировочной структуре переулка, кроме того, эксперты отметили уникальность архитектурно-художественного облика фасадов конца XVIII века и ценность декоративного оформления сохранившихся интерьеров дома, рассказал через пресс-службу глава департамента Алексей Емельянов.

Здание расположено по адресу: Армянский пер., д.11, стр.2. В предмет охраны вошли капитальные стены здания и перегородки XVII-XVIII веков, подвал с арочными сводами и боковые пристройки.

Дом был возведен в начале 1700-х годов на месте белокаменных палат конца XVI - начала XVII века. До наших дней от старинных палат в здании сохранился подвал со сводчатыми перекрытиями. В 1790-х усадьба была перестроена по проекту Матвея Казакова.

Трехэтажный дом в стиле классицизм признан объектом культурного наследия федерального значения.

В нем провел детство и юность поэт Федор Тютчев, он жил в родительском доме до 1822 года. В 1920-х годах в здании находился Дом соцобеспечения имени Некрасова. Кроме того, здание считается прообразом 2-го дома Старсобеса в романе Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев".

Сейчас в здании располагается Российский детский фонд.