В подмосковном Минздраве заявили, что госпиталь "Крокус Экспо" всем обеспечен

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Врачи, работающие в госпитале для больных коронавирусом в "Крокус Экспо", обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ), также в полном объеме закуплены лекарства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья в воскресенье.

"Наличие СИЗ строго контролируется администрацией Красногорской больницы №1. Лекарственные препараты для этиотропного и патогенетического лечения, согласно временным рекомендациям Минздрава РФ, Минздравом Московской области закуплены в полном объеме", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что медикаменты поступают в медицинскую организацию по заявке главного врача в кратчайшие сроки.

В областном Минздраве добавили, что для работы во временном госпитале привлечены медицинские специалисты - сотрудники Красногорской больницы и медики из других регионов, перед тем, как приступить к работе, они прошли дополнительное обучение.

Как уточнили в пресс-службе, со всеми в обязательном порядке заключаются трудовые договоры.

"Региональные и федеральные выплаты будут включены в заработную плату по итогам работы за месяц. Кроме того, сотрудникам госпиталя предоставлено бесплатное проживание в гостинице и горячее питание", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, на данный момент в госпитале проходят лечение порядка 350 пациентов.

Как сообщила ранее "Интерфаксу" представитель Мособлпрокуратуры Марина Каурова, будет организована прокурорская проверка по данным СМИ о возможном нарушении прав медработников во временном госпитале.

По ее словам, согласно опубликованной информации, в госпитале не хватает необходимого медицинского оборудования и квалифицированных кадров. Также медики жалуются на невыплату заработной платы.

Временный госпиталь в "Крокус Экспо" начал работать с 12 мая. В нем оборудовано 1040 коек: 920, оснащенных подачей кислорода, а также 120 реанимационных, с аппаратами ИВЛ.

Госпиталь предназначен для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.