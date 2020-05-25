В Москве предложили провести эксперимент по использованию мобильного приложения вместо паспорта

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Минкомсвязь России предлагает с 1 июля и до конца следующего года провести в Москве эксперимент по использованию мобильного приложения вместо паспорта гражданина РФ для отдельных государственных и муниципальных услуг.

"Провести с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года на территории города Москвы эксперимент по созданию, предоставлению, активации и применению мобильного приложения "Мобильный идентификатор" взамен основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории Российской Федерации, при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг", - говорится в проекте постановления правительства, размещенном на портале проектов нормативно-правовых актов.