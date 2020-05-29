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Создание приложения для использования вместо паспорта собрались ускорить

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минкомсвязи России перенесло с 1 декабря на 31 августа текущего года срок создания приложения "Мобильный идентификатор", но начать им пользоваться в рамках эксперимента вместо паспорта в столице для получения различных услуг можно будет не раньше первого дня зимы.

Согласно обновленному проекту постановления правительства, Минкомсвязь России должна в срок до 31 августа 2020 года обеспечить создание мобильного приложения и формирование его инфраструктуры.

Тем не менее, пользоваться приложением граждане, которые захотят поучаствовать в эксперименте, смогут только с 1 декабря, как и планировалось ранее. До этого времени предполагается наладить связь между всеми базами данных, которые будут задействованы при работе с приложением. Формальный срок начала эксперимента предлагается оставить прежним - с 1 июля и до 31 декабря следующего года.

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25 мая Минкомсвязи разместило на портале проектов нормативно-правовых актов проект постановления правительства о проведении в Москве эксперимента по использованию мобильного приложения "Мобильный идентификатор" вместо паспорта гражданина РФ, которое должно было быть создано до 1 декабря. Позже документ с сайта был удален, а в пятницу размещен вновь.

Эксперимент является добровольным для граждан, а обработка персональных данных, включая получение согласия на такую обработку, осуществляется в соответствии с законодательством РФ. В эксперименте могут принять участие совершеннолетние, зарегистрированные по месту жительства или пребывания в Москве и имеющие паспорт.

Для пользования приложением необходимо подать письменное заявление в один из МФЦ, который будет участвовать в эксперименте, а также пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Системе управления доступом к информресурсам города Москвы (СУДИР). Перечень услуг будет установлен правительством Москвы до начала эксперимента.

Срок действия мобильного приложения соответствует сроку действия паспорта. Оно подлежит блокировке в случае утраты, замены или кражи мобильного устройства с установленным и активированным на нем приложением, а также выявления противоправных действий, осуществляемых с помощью него. Пользователь сам может заблокировать приложение в любой момент.

26 мая в ходе брифинга глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил, что "окончательного финального решения о том, как будет реализовываться проект по переходу от бумажного паспорта к смарт-карте, правительством РФ не принято, рассматриваются различные сценарии".

По его мнению, технология, которая была отработана в рамках цифровых пропусков для передвижения на транспорте в период пандемии коронавируса, "позволяет рассчитывать на то, что можно запускать мобильное приложение, которое станет дополнением к существующему бумажному паспорту и позволит в девяти случаях из десяти бумажный паспорт не доставать".

Приложение будет работать по аналогии с мобильными приложениями, которые позволяют совершать с телефона банковские платежи. Паспорт будет в мобильном приложении, а считывающая сторона будет видеть QR-код.

Шадаев отметил, что такая технология ограничивает объем считываемых данных. "Если я даю весь паспорт, то его целиком и сканируют. Здесь мы говорим о том, что под каждый конкретный случай я даю тот набор сведений, который нужен второй стороне. Например, если я хочу купить алкоголь и от меня требуют удостоверения личности, то в рамках кода я даю только имя и возраст, потому что не нужно продавцу знать мое имя и адрес, где я прописан", - объяснил министр.

Минкомсвязи РФ

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