"Левый фронт" подал заявку на митинг против поправок в Конституцию 7 июня в центре Москвы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Представители движения "Левый фронт" подали в правительство Москвы заявку на проведение первого после ограничений из-за коронавируса митинга - оппозиционеры хотят провести акцию за увеличение социальной поддержки и против принятия поправок в Конституцию 7 июня в 13:00 на площади Революции.

"Главное требование - увеличение поддержки населения и отмена голосования по Конституции. До 31 мая действует запрет на массовые мероприятия, но мы призываем в июне этот запрет снять. Считаем, что на свежем воздухе можно проводить акции, да, с соблюдением социальной дистанции. Власти могут ограничения по количеству участников вводить, мы готовы к любым переговорам", - сказал "Интерфаксу" координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

К участию в акции заявлены 3 тыс. человек. Удальцов подчеркнул, что организаторы готовы к переговорам по месту проведения акции.

"Ситуацию надо как-то размораживать, потому что копится недовольство. Если люди не могут его как-то выразить легально, то начнутся поползновения рано или поздно каких-то нелегальных действий. Не факт, что это пойдет на пользу власти и обществу", - добавил оппозиционер.

В случае если власти все же запретят проведение массового мероприятия, "Левый фронт" будет думать о других форматах проведения акции. Ранее движение проводило онлайн-митинги.

Митингующие намерены потребовать до конца года обеспечить всех граждан, лишившихся работы и доходов, ежемесячным пособием в размере двух минимальных размеров оплаты труда, что на сегодня, отмечают в "Левом фронте", составляет около 25 тыс. рублей. Там также считают, что регистрация в качестве получателя пособия должна осуществляться в упрощенном заявительном порядке.

Параллельно "Левый фронт" предлагает организовать общественные работы (благоустройство, озеленение, строительство, сфера услуг, сельское хозяйство и т.д.) для нуждающихся граждан с оплатой не менее двух МРОТ. Также предлагается на ближайшие полгода заморозить для граждан оплату коммунальных платежей и налогов на доходы физических лиц - с последующей уплатой в рассрочку.

Предприятия в пострадавших от кризиса секторах экономики предлагается также на полгода освободить от уплаты налогов, а предприятиям малого и среднего бизнеса - обеспечить возможность получения беспроцентных кредитов (с возможностью последующего списания) для выплаты зарплаты и сохранения рабочих мест.

Проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в условиях коронавируса в "Левом фронте" считают "опасным для здоровья граждан". "Для принятия указанных поправок созвать Конституционное собрание, после чего принять новую редакцию Конституции на полноценном референдуме, на котором будет установлен порог явки не менее 50%, будет возможность проголосовать за отдельные поправки (блоки поправок), а также будет организованно широкое общественное наблюдение (как на президентских или парламентских выборах)", - подчеркнули в движении.