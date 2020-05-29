В ЦИК подтвердили рекомендации устроить голосование по Конституции на открытых площадках

Вместе с Роспотребнадзором комиссия предлагает растянуть голосование на несколько дней

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Центризбиркома Майя Гришина подтвердила "Интерфаксу", что Роспотребнадзор утвердил по согласованию с ЦИКом рекомендации избирательным комиссиям по организации голосования по поправкам в Конституцию. Опубликованные рекомендации содержат советы растянуть голосование на несколько дней и проводить его на открытых площадках.

"Рекомендации по обеспечению здоровья голосующих, членов избирательных комиссий, наблюдателей, присутствующих на голосовании мы отрабатывали вместе с Роспотребнадзором в рамках нашей работы, которая, собственно говоря, продолжалась и продолжается по подготовке к Общероссийскому голосованию", - подтвердила она.

Акт о порядке голосования ЦИК уже принимал, но мероприятие отложили из-за коронавируса. Комиссия тогда оговорила, что примет новый документ после того, как президент Владимир Путин назначит новую дату голосования. Пока она не назначена.

"Рекомендации, я бы хотела подчеркнуть, сами по себе не регулируют процесс голосования, - пояснила Гришина. - Они говорят, как действовать в тех случаях, когда организуется голосование. Регулирование осуществляется либо федеральными законами, либо решениями ЦИК. В случае если требуется защита здоровья населения, мы работаем в обязательном порядке с Роспотребнадзором".

"Ведомости" и "Коммерсантъ" сообщили, что новые рекомендации были приняты на закрытом совещании ЦИК с регионами и были согласованы с Роспотребнадзором. Документ выложили на сайте управления Роспотребнадзора по Чувашии.

В частности, документ допускает проведение голосования в несколько дней, чтобы не допустить скопления людей. Время процедуры для голосующих должно быть ограничено, входящий и выходящий потоки - разнесены подальше.

Чиновники рекомендуют устраивать голосование на открытом воздухе, в том числе на верандах, под навесами или тентами, при этом неподалеку должна быть санитарная комната с водоснабжением, оборудованная мыльными принадлежностями и одноразовыми полотенцами или электросушилками.

Кабинки для тайного голосования должны быть без передних шторок, следует из рекомендаций.

На подходе к участкам необходимо организовать температурный контроль прибывающих граждан, избирателей с повышенной температурой следует отправлять голосовать в отдельное помещение.

Избирателям посоветуют взять на участки свои ручки, а паспорта показывать членам комиссий бесконтактно.

Пациенты с подтвержденным коронавирусом смогут проголосовать после того, как будут занесены в специальный реестр. Члены избиркомов в костюмах химзащиты посетят их, не входя в квартиру или дом.

Голосование

Президент Владимир Путин 15 января в послании Федеральному Собранию предложил изменить Конституцию. Вскоре он внес в Госдуму ряд поправок. Ко второму чтению в президентский законопроект включили поправку об обнулении президентских сроков. Совет Федерации одобрил поправки. Президент подписал закон.

16 марта Конституционный суд России признал законными принятые поправки.

Из законопроекта следует, что все изменения должны вступить в силу только после того, как будут одобрены на общероссийском голосовании - специальной процедуре, аналогов которой ранее в России не было. Голосование назначили на 22 апреля, но затем президент его отложил из-за эпидемиологической ситуации. Подготовку к процедуре ЦИК возобновил 21 мая.

Источник "Интерфакса", знакомый с ходом подготовки к голосованию, сообщал, что в руководстве страны рассматривают в качестве возможных дат для голосования по поправкам в Конституцию 1 и 8 июля.

"Ранее рассматривался вариант проведения голосования 24 июня, однако его организация в один день с парадом Победы маловероятна", - отметил собеседник агентства.

Источники "Интерфакса" в ряде региональных избиркомов сообщили, что "в настоящее время обсуждается две наиболее вероятные даты плебисцита - 1 и 8 июля". По их данным, работа по подготовке к голосованию в регионах уже началась.

Источник "Интерфакса", близкий к Центризбиркому, со своей стороны отметил, что "голосование пройдет не позже начала июля, а решение будет принято уже на этой неделе".

Собеседники агентства утверждают, что плебисцит состоится в среду, которая будет объявлена нерабочим днем.