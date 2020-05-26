Власти Москвы не будут объявлять амнистию по штрафам за нарушение самоизоляции

Фото: Никеричев Андрей/АГН "Москва"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительство Москвы не намерено объявлять амнистию по штрафам, выписанным за нарушение режима самоизоляции, в том числе при помощи приложения "Социальный мониторинг", заявил первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк в эфире радио "Эхо Москвы" во вторник.

"Нет, конечно, мы не будем рассматривать полную амнистию. Мы видим и знаем, что есть люди, которые являются нарушителями. Буквально сегодня был кейс, что завели уголовное дело на мужчину, который должен был соблюдать режим изоляции, он его нарушил, переехал в хостел, заразил других жителей этого хостела", - сказал Немерюк в эфире радио "Эхо Москвы" во вторник.

Он отметил, что есть люди, которые нарушают режим не один раз, а пять и даже десять. "Их штрафуют совершенно законно. Поэтому амнистировать эти штрафы никто не будет", - подчеркнул Немерюк.

Он добавил, что все деньги, собранные от штрафов за нарушение самоизоляции, направляются на борьбу с коронавирусом.

Ранее глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил газете "Коммерсантъ" о необходимости отмены всех штрафов, выписанных москвичам за нарушение режима изоляции (ст. 3.18.1 КоАП Москвы) на основании данных приложения "Социальный мониторинг".