Половину штрафов москвичам "Социальный мониторинг" выписал за нарушение карантина

Оштрафованные пока заплатили 2,2 млн рублей, это сотая часть от общей суммы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Через приложение "Социальный мониторинг" в Москве с середины апреля всего было выписано автоматически больше 54 000 штрафов, половина из них пришлась за нарушения предписания по обязательной самоизоляции, заявил начальник Главконтроля Евгений Данчиков. Проводить по ним амнистию власти не будут.

"Наибольшее количество штрафов, это порядка 50% - это штрафы за то, что граждане, больные коронавирусом, покидают свои квартиры и уходят гулять, что создает риск для окружающих", - объяснил Данчиков в эфире "Эха Москвы".

По его словам, отдельным "злостным нарушителям" выписано больше десяти штрафов каждому.

В свою очередь, первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк сказал, что полной амнистии по штрафам не будет и использование приложения власти не отменят, несмотря на жалобы о несправедливо назначенных штрафах. По его словам, в мэрии считают, что "Социальный мониторинг" выполняет свою функцию по контролю за тем, чтобы зараженные коронавирусом не нарушали требований по самоизоляции.

Оспорить штраф, по словам Немерюка, можно по существующей системе. Прощать злостных нарушителей власти не хотят. Собранные за счет этих штрафов деньги направляются на борбй с коронавирусом, заверил чиновник.

"Фактически оплачено на сегодняшний день 2,2 млн рублей, это те люди, которые решили ничего не оспаривать, оплатили, не стали ничего дожидаться. Это сотая часть от выписанного", - сказал Данчиков.

Всего, по его словам, поступило около 2500 жалоб на штрафы. У 170 граждан, которые смогли подтвердить, что были оштрафованы за поездку в КТ-центр, и еще у 200, которых перевели в стационар, штрафы аннулируют, добавил он.

С начала действия приложения, его установили около 67 000 москвичей, сообщил на "Эхе" глава городского Департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко. Он уточнил, что зарегистрироваться в системе могут только те, кто внесен в реестр заболевших.

Приложение действует с 3 апреля. Заболевшие COVID-19 и согласившиеся на домашнее лечение москвичи должны либо установить его на свой смартфон, либо попросить у мэрии бесплатный гаджет с предустановленным приложением.

По словам Лысенко, всего чиновники выдали около 5000 таких смартфонов.

"Человек звонит в call-центр, заказывает себе устройство, которое мы выдаем, на которое это приложение можно установить. Единственный важный момент – он вводит кнопочный телефон и вписывает в постановление, чтоб был контакт с этим человеком, и вписывает этот телефон в регистрацию в приложение на устройство, которое выдается", - объяснил он.

Система получает доступ к данным геолокации пользователя, а время от времени требует послать селфи в домашнем интерьере. Если приложение зафиксирует нарушение режима самоизоляции, пользователь автоматически получает штраф.



Заболевшие москвичи жаловались журналистам, что в некоторых случаях их не уведомляли, что нужно установить это приложение, поэтому они были оштрафованы. Другие утверждали, что получали штрафы из-за разрядившегося смартфона, а также в тех случаях, когда не могли отправить селфи вовремя из-за сбоя. Некоторые москвичи заявили, что им выписали штраф, когда срок предписанного им карантина закончился.

На вопрос о проценте недобросовестных пользователях приложения, Лысенко ответил, что таких 3-5%.

"Как в любой системе массового обслуживания, у нас есть понятные пороги. 90-95% – это, на самом деле, нормальный порог для такого приложения, и мы его в какой-то момент достигли. Это означает, что, сколько бы ни было людей, мы остаемся в этом коридоре, что где-то 3-5% людей категорически его не приемлют и не хотят", — сказал он.