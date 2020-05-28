Суд в Москве арестовал адвоката по делу об афере с квартирами на 250 млн рублей

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Суд в Москве санкционировал арест адвоката Сергея Щербакова по подозрению в участии в преступной группе, занимавшейся крупными махинациями с городской недвижимостью и квартирами, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс". Накануне, 27 мая, представитель столичного главка СКР Юлия Иванова сообщила агентству, что Щербаков задержан в рамках дела о групповых махинациях с городской недвижимостью и квартирами на сумму 250 млн рублей, а его коллега Фаиль Садретдинов объявлен в международный розыск.

Следствие считает, что Щербаков по заданию организаторов аферы совершал хищения недвижимости, представляя при этом интересы "фактически умерших лиц", рассказала Иванова.

Ранее следователи при содействии сотрудников ФСБ и МВД задержали шестерых участников организованной группы московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фаиля Садретдинова, которым уже предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщила представитель СКР.

По версии следствия, Хамидуллин и Садретдинов подделывали документы и путем обмана приобретали право на столичную недвижимость, оформляли ее в собственность своих родственников или соучастников, похищали средства с банковских вкладов. Ущерб от их действий оценивается в сумму более 250 млн рублей.

По словам Ивановой, в ходе обысков у фигурантов изъяты более 60 паспортов на имена пожилых граждан, значительное количество документов на различные квартиры и земельные участки государственных органов и одиноких стариков, печати, штампы.

"В настоящее время следователями СК ранее известный правоохранительным органам адвокат Садретдинов объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу также задержан его 21-летний сын", - сказала Иванова.

Она добавила, что в отношении участников группы расследуется уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (несколько эпизодов мошенничества в особо крупном размере).