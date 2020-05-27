В Москве задержан адвокат по делу о хищении на сумму 250 млн рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Московский адвокат Сергей Щербаков задержан в рамках дела о групповых махинациях с городской недвижимостью и квартирами на сумму 250 млн рублей, его коллега Фаиль Садретдинов объявлен в международный розыск, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.

Как заявила Иванова "Интерфаксу" в среду, Щербаков был задержан накануне, 26 мая. По данным следствия, он, обладая опытом работы и специальными познаниями, неоднократно по заданию организаторов аферы выступал от имени уже скончавшихся граждан, совершая хищения недвижимости. Иванова отметила, что в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об аресте Щербакова.

Ранее следователями при содействии сотрудников ФСБ и МВД были задержаны шесть участников организованной группы московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фаиля Садретдинова, которым уже ранее предъявлено обвинение в мошенничестве, сказала представитель СКР.

По версии следствия, Хамидуллин и Садретдинов создали организованную группу, которая совершала тяжкие преступления против собственности. Они разработали план, "предусматривающий вовлечение в сферу незаконной деятельности подконтрольных лиц и совершение сложных, завуалированных действий", рассказала Иванова.

Как заявила представитель следствия, подозреваемые путем обмана, с помощью поддельных документов, приобретали право на столичную недвижимость, оформляли ее на своих родственников или соучастников, похищали средства из банковских вкладов."Своими действиями они причинили имущественный вред на сумму более 250 млн рублей", - добавила Иванова.

По ее словам, в ходе обысков у фигурантов изъяты более 60 паспортов граждан РФ на имена пожилых граждан, значительное количество документов на различные квартиры и земельные участки государственных органов и одиноких стариков, печати, штампы.

"В настоящее время следователями СК ранее известный правоохранительным органам адвокат Садретдинов объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу также задержан его 21-летний сын", - сказала Иванова.

Она добавила, что в отношении участников группы расследуется уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (несколько эпизодов мошенничества в особо крупном размере).