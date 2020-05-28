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SSJ-100 без пассажиров сел в "Шереметьево" с отказавшим двигателем

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Пассажирский SSJ-100 совершил посадку в "Шереметьево" на одном работающем двигателе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, самолет выполнял технический рейс в "Шереметьево" из "Жуковского". Перед посадкой у лайнера отказал один из двигателей. "Пилотам пришлось сажать машину лишь на одном движке", - добавил собеседник агентства.

На борту были только пилоты - три человека. Пассажиров не было. Никто не пострадал.

Рейсы из "Шереметьево" на SSJ-100 выполняет "Аэрофлот".

Москва Шереметьево SSJ-100

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