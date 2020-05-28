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"Иркут" уточнил, что пилоты SSJ-100 сами отключили двигатель при посадке в "Шереметьево"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Филиал ПАО "Корпорация Иркут" "Региональные самолеты" (ранее - АО "ГСС") опроверг информацию об отказе двигателя SSJ-100, совершившего перелет из аэропорта "Жуковский" в "Шереметьево" в четверг.

"Отказа двигателя не было. Сработал датчик температуры, и пилоты согласно протоколу отключили двигатель и штатно посадили самолет в пункте назначения", - говорится в сообщении компании.

Ранее в четверг информированный источник сообщил "Интерфаксу", что SSJ-100 совершил посадку в "Шереметьево" на одном работающем двигателе из-за того, что второй перед посадкой отказал. По данным источника, выполнялся технический рейс, на борту были только пилоты - три человека. Никто из них не пострадал.

Иркут SSJ-100 Шереметьево Москва

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