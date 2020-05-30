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Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заработал в 2019 году почти 2 млрд рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Задекларированный доход председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова в 2019 году оказался значительно больше всех остальных депутатов столичного парламента - почти 2 млрд рублей.

Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера опубликованы на сайте Мосгордумы.

Согласно декларации, доход Шапошникова в 2019 году составил 1,95 млрд рублей. В 2018 году его доход составил 24,4 млн рублей.

Ему по-прежнему принадлежит квартира площадью 269,5 кв. м., машиноместо площадью 18,7 кв. м, коттедж во временном пользовании 277,7 кв. м, а также квартира в безвозмездном пользовании площадью 54 кв. м. Также ему принадлежит один автомобиль Мерседес Е350.

На втором месте по доходам среди депутатов глава депутатского объединения "Моя Москва" Елена Николаева, получившая в прошлом году 156,9 млн рублей, на третьем - журналист Андрей Медведев, заработавший в 2019 году 25,9 млн рублей.

Самым "бедным" депутатом Мосгордумы в прошлом году стала коммунистка Екатерина Енгалычева, заработавшая за год лишь 167,8 тыс. рублей. При этом в ее безвозмездном пользовании находится три квартиры, два машиноместа и автомобиль "Лексус".

Москва Мосгордума Алексей Шапошников

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