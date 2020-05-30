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Глава Мосгордумы объяснил годовой доход в два миллиарда рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил задекларированный доход в 2019 году почти в два миллиарда рублей рублей продажей ценных бумаг.

Шапошников сказал "Интерфаксу" в субботу, что задекларировал доход по закону о статусе депутата Мосгордумы. Он не уточнил, какие именно ценные бумаги продал.

Ранее сообщалось, что задекларированный доход председателя Мосгордумы в 2019 году оказался значительно больше остальных депутатов и почти в 80 раз больше прошлогоднего дохода – 1 951 949 000 рублей. В 2018 году его доход составил 24,4 миллиона рублей.

Ему по-прежнему принадлежит квартира площадью 269,5 квадратных метра, машиноместо площадью 18,7 квадратных метра, коттедж во временном пользовании 277,7 квадратных метра и квартира в безвозмездном пользовании площадью 54 квадратных метра. Также ему принадлежит один автомобиль Mercedes Е350.

На втором месте по доходам среди депутатов глава депутатского объединения "Моя Москва" Елена Николаева, получившая в прошлом году 156,9 миллиона рублей, на третьем – журналист Андрей Медведев, заработавший в 2019 году 25,9 миллиона рублей.

Самым "бедным" депутатом Мосгордумы в прошлом году стала коммунистка Екатерина Енгалычева, заработавшая за год лишь 167,8 тысячи рублей. При этом в ее безвозмездном пользовании находится три квартиры, два машиноместа и автомобиль "Лексус".

Мосгордума Алексей Шапошников Москва

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