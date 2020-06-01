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В Москву вернулись докарантинные "пробки"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Движение на дорогах Москвы в первый день лета затруднено: согласно данным веб-сервиса "Яндекс.Карты", вечером в понедельник столичные пробки достигли шести баллов.

К 18:30 в большей степени затруднено движение в центре Москвы, на юге Садового кольца, отдельных участках Третьего транспортного кольца, на северо-востоке МКАД в районе Бибирево и Северного Медведково. Нет движения также на внутренней стороне МКАД от Волоколамского шоссе до Кунцево, а также на юго-востоке МКАДа в районе Котельников.

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При этом по данным "Яндекса", индекс самоизоляции москвичей к этому часу достиг отметки 2,1. Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий). "На улице очень много людей", - следует из статистики.

С 1 июня в Москве разрешены прогулки на свежем воздухе, открылись парки и непродовольственные магазины, а также предприятия бытовых услуг, однако общий режим самоизоляции и пропускной режим продлен в городе до 14 июня.

"Прогулочный режим" действует в Москве в порядке эксперимента с 1 по 14 июня. Гулять три раза в неделю смогут практически все жители города - по графику прогулок для жителей каждого дома. При этом пропуск для пеших прогулок на свежем воздухе, а также с использованием велосипедов и самокатов не потребуется. В данном случае оформление цифрового пропуска для поездок необходимо при использования личного или общественного транспорта.

Москва

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