В первый же день "прогулочного режима" в Москве установлен антирекорд индекса самоизоляции

Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Меньшая часть жителей Москвы остается дома на самоизоляции в первый день введения "прогулочного режима", следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составляет 1,4. Это новый антирекорд самоизоляции для дневной статистики Москвы за весь период действия ограничительных мероприятий из-за коронавируса.

Зафиксированное значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий). "На улице очень много людей", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был равен 3,3. При этом в прошлый понедельник, 25 мая, показатель в дневное время достиг отметки 1,8. Ранее отмечалось, что 28 мая в Москве рекордно низким стал дневной индекс с показателем 1,6.

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности сегодня и в обычный день до эпидемии.