В первый же день "прогулочного режима" в Москве установлен антирекорд индекса самоизоляции
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Меньшая часть жителей Москвы остается дома на самоизоляции в первый день введения "прогулочного режима", следует из статистики от компании "Яндекс".
По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составляет 1,4. Это новый антирекорд самоизоляции для дневной статистики Москвы за весь период действия ограничительных мероприятий из-за коронавируса.
Зафиксированное значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий). "На улице очень много людей", - следует из статистики.
Накануне в это же время индекс был равен 3,3. При этом в прошлый понедельник, 25 мая, показатель в дневное время достиг отметки 1,8. Ранее отмечалось, что 28 мая в Москве рекордно низким стал дневной индекс с показателем 1,6.
Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности сегодня и в обычный день до эпидемии.
В Москве с 1 июня разрешены прогулки на свежем воздухе, открываются парки, вновь заработают магазины непродовольственной торговли, предприятия бытовых услуг, однако общий режим самоизоляции и пропускной режим продлятся по 14 июня.
"Прогулочный режим" вводится в Москве в порядке эксперимента с 1 по 14 июня. Гулять три раза в неделю смогут практически все жители города. При этом пропуск для пеших прогулок на свежем воздухе, а также с использованием велосипедов и самокатов не потребуется. В данном случае оформление цифрового пропуска для поездок необходимо только при использования личного или общественного транспорта.
Москвичам разрешено заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений ежедневно, но только до 9 утра. На обычные прогулки можно выходить с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю - два раза в будни и один раз в выходной день. График "прогулочных дней" для жителей каждого дома опубликован на mos.ru, сайте "Яндекса" и в мобильных приложениях.