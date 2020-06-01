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В первый же день "прогулочного режима" в Москве установлен антирекорд индекса самоизоляции

В первый же день "прогулочного режима" в Москве установлен антирекорд индекса самоизоляции
Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Меньшая часть жителей Москвы остается дома на самоизоляции в первый день введения "прогулочного режима", следует из статистики от компании "Яндекс".

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По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составляет 1,4. Это новый антирекорд самоизоляции для дневной статистики Москвы за весь период действия ограничительных мероприятий из-за коронавируса.

Зафиксированное значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий). "На улице очень много людей", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был равен 3,3. При этом в прошлый понедельник, 25 мая, показатель в дневное время достиг отметки 1,8. Ранее отмечалось, что 28 мая в Москве рекордно низким стал дневной индекс с показателем 1,6.

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности сегодня и в обычный день до эпидемии.

В Москве с 1 июня разрешены прогулки на свежем воздухе, открываются парки, вновь заработают магазины непродовольственной торговли, предприятия бытовых услуг, однако общий режим самоизоляции и пропускной режим продлятся по 14 июня.

"Прогулочный режим" вводится в Москве в порядке эксперимента с 1 по 14 июня. Гулять три раза в неделю смогут практически все жители города. При этом пропуск для пеших прогулок на свежем воздухе, а также с использованием велосипедов и самокатов не потребуется. В данном случае оформление цифрового пропуска для поездок необходимо только при использования личного или общественного транспорта.

Москвичам разрешено заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений ежедневно, но только до 9 утра. На обычные прогулки можно выходить с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю - два раза в будни и один раз в выходной день. График "прогулочных дней" для жителей каждого дома опубликован на mos.ru, сайте "Яндекса" и в мобильных приложениях.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Москва

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