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Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Созданные в Москве временные госпитали для лечения зараженных COVID-19, в частности, в 75-м павильоне ВДНХ, не будут демонтировать, а оставят минимум на год, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы "Док-ток" Первого канала в понедельник.

"Для перевода стационара в ковидный требуется три недели. А для того, чтобы расконсервировать этот госпиталь хватит одного, двух, максимум трех дней. Все они закреплены за крупными многопрофильными больницами, в которых есть коллективы, которые все это подготовили для себя. Год это минимум будет стоять, и душа моя спокойна", - сказала она.

По словам Раковой, в Москве создано пять временных госпиталей, аналогичному созданному на ВДНХ, на 10 тыс. коек, из которых 600 - реанимационные.

"Когда мы создавали эти койки, мы пытались предотвратить возможный рост эпидемии в отсутствии коечного фонда, как это было в других странах. Слава богу, эти койки нам не понадобились, но мы все их достроили, и теперь спокойно можем законсервировать, не боясь выводить в обыкновенную плановую работу тот коечный фонд, который сейчас задействован под коронавирусную инфекцию", - рассказала вице-мэр.

Она отметила, что пока эпидемия коронавируса пошла на спад, однако резервные койки решено оставить

"Это опасно выводить коечный фонд, не имея резерва", - добавила Ракова.

Хроника коронавируса. Июнь.

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