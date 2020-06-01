Ракова сообщила о проведении 85 тыс. тестов на коронавирус в сутки

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Каждый день в Москве проводится около 85 тыс. различных исследований на наличие у горожан коронавирусной инфекции, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы "Док-ток" Первого канала в понедельник.

"Если говорить о ПЦР, то это примерно 50 тыс. в сутки. Если к ним добавлять ИХЛА- анализ крови из вен, то это еще 35 тыс. совершенно других людей. То есть примерно 85 тыс. тестов в сутки Москва на сегодняшний день делает", - уточнила Ракова.

Всего, по ее словам, в Москве проведено более 2 млн тестов на коронавирус.

Ракова напомнила, что в течение полугода в Москве будет проводиться исследование на выявление популяционного иммунитета к коронавирусу.

"Последнее такое исследование мы проводили две недели назад, у нас популяционный иммунитет был 12,5%. Уже вторая неделя заканчивается, и мы видим, что доля людей, у которых антитела, свидетельствующие, что люди сталкивались с инфекцией, растет, и сейчас это чуть больше 14%. Каждые две недели мы будем проводить такие популяционные исследования, опубликовывать, и на их базе принимать решения о дальнейшем открытии города", - добавила Ракова.